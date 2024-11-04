La Fiorentina non è seconda in classifica per colpa di un gol annullato al Venezia molto dubbio...

Il Var annulla il gol del pareggio al Venezia contro l'Inter per un tocco di mano che però le immagini non certificano al 100%

Il gol del pareggio di Sverko al 98° (1-1) aveva gelato l'Inter e San Siro. Il Venezia era riuscito a strappare un punto all'ultimo assalto in pieno recupero, ignaro che proprio quell'episodio sarebbe divenuto caso da moviola del match. La conferma da parte dell'arbitro, Maria Sole Ferrieri Caputi, che aveva ritenuto azione e marcatura validi, è stata cancellata dal Var. Secondo l'ufficiale designato, Valerio Marini (coadiuvato dal suo assistente, Daniele Chiffi), la rete non poteva essere convalidata e andava annullata.

Un gol non banale e lontano dal mondo Fiorentina perchè, se l'Inter avesse pareggiato in casa contro il Venezia, per la squadra viola si sarebbero spalancate le porte del secondo posto a pari punti proprio con la squadra nerazzurra a quota 22 punti (e con l'Atalanta), ad una settimana da Inter-Napoli.

Cosa ha visto il Var e perché ha annullato il gol? C'è stato un tocco di mano del calciatore dei lagunari, decisivo per la deviazione avvenuta su contrasto aereo con Bisseck: era riuscito a prendere il tempo al centrale nerazzurro e a colpire di testa a pochi passi da Sommer ma la posizione del braccio ritenuta anomala da regolamento ha inficiato l'esito della conclusione. Il pugno sul quale era carambolata la palla ha spento ogni speranza della squadra di Di Francesco.

Il tecnico ha sbottato in tv durante le interviste contestando quella decisione presa per quel "tocco di braccio non evidente e così oggettivo" e a corredo di una arbitraggio che – a suo dire – nel complesso è stato a favore "sempre dell'altra parte" per tutta la gara. L'ex direttore di gara, Marelli, a Dazn è intervenuto a spiegare in diretta cosa è successo e come si è arrivati a quella decisione dolorosa per il Venezia, ponendo anche l'attenzione sulla possibilità che lo stesso autore del gol annullato (Sverko) si sia forse appoggiato sul difensore dell'Inter facendo leva al momento del salto.

"Sverko non si accorge di nulla – dice Marelli -. A mio avviso sarebbe stato anche opportuno parlare del salto di Sverko su Bisseck, ma c'è il fallo di mano che toglie ogni dubbio. Non è possibile segnare un gol nell'immediatezza di un fallo di mano, rete correttamente annullata con overrule (nel senso che è prevalsa la decisione presa direttamente dal Var) e non con on-field-review perché è una valutazione oggettiva". L'ex arbitro chiude il discorso facendo riferimento a un fermo immagine inoppugnabile, ovvero la visuale privilegiata offerta dalle telecamere poste alle spalle della porta di Sommer: "Si vede bene che la palla cambia traiettoria quando tocca la mano".

In serata però, nei vari salotti televisivi, da Pressing a Mediaset fino a Sky Sport, per nessuno ci sono le immagini chiare capaci di annullare un gol, non c'è un chiaro ed evidente errore che dimostra al 100% il tocco di mano del calciatore del Venezia.

LE PAROLE DI GASPERINI A RADIO RAI QUESTA MATTINA

https://www.labaroviola.com/gasperini-atalanta-lazio-e-fiorentina-possono-sognare-lo-scudetto-ma-le-altre-hanno-piu-possibilita/275458/