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FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI GUDMUNSSON E ADLI, GIOCANO RICHARDSON E NDOUR. MODULO 3-4-2-1

La formazione ufficiale della Fiorentina e le scelte di Palladino dal primo minuto per la gara di Venezia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 maggio 2025 17:33
FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI GUDMUNSSON E ADLI, GIOCANO RICHARDSON E NDOUR. MODULO 3-4-2-1 - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina scende in campo alle ore 18.30 allo stadio di Venezia per affrontare la squadra di Di Francesco. Palladino deve fare a meno di Cataldi e Kean, fuori per infortunio. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina e le scelte di Palladino:

(3 4 2 1) De Gea, Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Fagioli, Mandragora, Gosens; Richardson, Ndour, Beltran

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