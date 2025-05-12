FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI GUDMUNSSON E ADLI, GIOCANO RICHARDSON E NDOUR. MODULO 3-4-2-1
La formazione ufficiale della Fiorentina e le scelte di Palladino dal primo minuto per la gara di Venezia
A cura di Redazione Labaroviola
12 maggio 2025 17:33
La Fiorentina scende in campo alle ore 18.30 allo stadio di Venezia per affrontare la squadra di Di Francesco. Palladino deve fare a meno di Cataldi e Kean, fuori per infortunio. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina e le scelte di Palladino:
(3 4 2 1) De Gea, Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Fagioli, Mandragora, Gosens; Richardson, Ndour, Beltran