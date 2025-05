Zazzaroni accusa: “Nicolussi ha regalato la Champions alla Juve con un fallo strano, imbarazzante”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato cosi a Pressing del fallo da rigore di Nicolussi Caviglia, giocatore di proprietà della Juventus, che nella gara tra il Venezia e i bianconeri, ha commesso il fallo decisivo:

“La Roma meritava la Champions, non la Juventus. Oggi la Juve non sembrava la Juve, oggi ha fatto risultato con un episodio che grida vendetta, non voglio essere insultato ma quel rigore l’ho trovato abbastanza imbarazzante per come è nato, è stato un rigore strano con la palla che era già andata, è un rigore che grida vendetta, è stato un regalo di Nicolussi, tanto il Venezia era già retrocesso. Non insinuo nulla, il calcio è fatto anche di queste cose, il rigore c’è ma il fallo mi lascia molto perplesso. Sto dicendo una cosa grave? Ho l’età e l’esperienza per dire quello che voglio, mi prendo le responsabilità di quello che sto dicendo, la penso come tante altre persone”