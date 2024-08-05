Nazione: “Brusco stop della Fiorentina per Tessmann, scontro sulle commissioni. Bove resta l’alternativa”

Pradè si sta guardando intorno se dovesse saltare Tessmann

Brusco stop tra la Fiorentina e gli agenti di Tenner Tessmann. L'accordo con il Venezia c'è già da tempo sulla base di 6 milioni di euro più un contratto di 1,2 milioni al calciatore. E fin qui tutto ok, ma il problema principale è quello delle commissioni. Infatti, gli agenti del centrocampista continuano chiedere una cifra davvero elevata di commissioni e stanno tirando la corda con la Fiorentina. Tutti conoscono il parere di Rocco Commisso su questo tema e se le cose non dovessero cambiare, la trattativa potrebbe anche saltare.

Intanto, Pradè si sta guardando intorno. E il primo nome per il centrocampo è quello di Edoardo Bove della Roma. De Rossi lo considera cedibile e con 10 milioni l'affare si può concretizzare. Il profilo piace a Palladino, soprattutto per la sua duttilità. Lo scrive La Nazione.