Sarà l’arbitro Marchetti a dirigere Venezia-Fiorentina. Precedenti sorridono ai viola: 4 vittorie in 8 partite

Attraverso i canali ufficiali dell’AIA arrivano le designazioni arbitrali per la trentaseiesima giornata di Serie A. La gara del Penzo tra Venezia e Fiorentina (lunedì ore 20.45) sarà diretta da Matteo Marchetti, trentacinquenne della sezione di Ostia. A coadiuvarlo gli assistenti Meli e Alassio, quarto uomo Di Marco. Di Bello e Marini saranno rispettivamente Var e Avar. Sono in tutto 8 le partite dei viola dirette da Marchetti. E il bilancio è piuttosto positivo: con lui 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. In questa stagione ha già diretto la squadra di Palladino in occasione della trasferta di Como terminata 0-2 con reti di Adli e Kean.

ARBITRO: Marchetti

ASSISTENTI: Meli-Alassio

IV° UFFICIALE: Di Marco

VAR: Di Bello

AVAR: Marini