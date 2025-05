Di Francesco: “Abbiamo meritato la vittoria. Rosso per Marì? Con altro risultato ci saremmo lamentati”

E’ terminata la sfida allo Stadio Penzo fra il Venezia e la Fiorentina, vinta dai lagunari per 2-1. Il tecnico arancioneroverde, Eusebio Di Francesco, ha parlato in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi.

Che effetto fa vedere il Venezia quart’ultimo?

“Non ho guardato la classifica, siamo contenti della prestazione, ci deve dare consapevolezza, forza, Unione, come motto del Venezia. Poi però bisogna pensare al Cagliari. Questa squadra ha raccolto meno di quello che meritava, oggi abbiamo raccolto. Oggi abbiamo sbagliato poco, il gol lo abbiamo preso quando volevamo fare il cambio”.

La quota salvezza?

“Non la so, penso al Cagliari, dobbiamo fare la nostra partita. Credo che siamo cresciuti tanto come collettivo, oggi ci possiamo chiamare squadra”.

La scelta Oristanio-Yeboah?

“Si lega agli avversari, abbiamo studiato la Fiorentina e pensavamo con due veloci potessimo metterli in difficoltà. Abbiamo sbagliato più in fase difensiva. Ma abbiamo creato grandi difficoltà”.

In allenamento segnano? E’ difficile insegnare a fare gol e il Venezia non ne ha molti nelle gambe…

“Sono contento di Candé che ha fatto gol. In settimana l’ho chiamato, abbiamo fatto una chiacchierata, mi piace fargli vedere video, nel suo inglese misto a italiano mi ha detto: ‘Mi devo inserire di più mister, vero?’. Gli dico bravo. L’altro giorno abbiamo fatto poi una esercitazione e vedevo Oristanio con il piede caldo”.

Conte ha detto che lo Scudetto sarebbe un prodigio per il Napoli. Come definiresti la salvezza del Venezia?

“Non ci voglio ancora pensare: anche a Frosinone si pensava che fosse fatta, invece purtroppo non ce l’abbiamo fatta. Non siamo ancora salvi, c’è tanto da fare”.

Condé come sta?

“Una brutta botta, un taglio, speriamo non sia niente di importante, che non ci siano frattura. Era un bel fallo, ci saremmo lamentati in modo diverso con un altro risultato”.

Perché hai urlato alla difesa?

“Non volevo che calciassimo lungo di continuo. Faccio una domanda: Se anche pressavano, che senso ha mandarla lunga se davanti avevamo ragazzi non alti come Oristanio? Preferisco sempre che la palla si muova, non abbiamo Djuric davanti”.

Perché Oristanio è rimasto in campo fra primo e secondo tempo?

“Sennò gli si raffredda l’anca, scherzo, ha bisogno di restare in movimento. Scelta dei preparatori”.

Sulla spinta dei tifosi?

“Encombiabile, splendido. Prima della partita ho detto: noi con queste prestazioni trasciniamo, così loro ci trascinano di conseguenza”. Lo riporta TMW.