Il Napoli si ferma a Venezia: nelle ultime 7 partite, i partenopei hanno vinto solo contro la Fiorentina

Deludente 0-0 col Venezia per il Napoli: in caso di vittoria stasera, l'Inter può salire a +3 sugli uomini di Conte

Brutta battuta d'arresto per il Napoli di Antonio Conte, che non riesce ad andare oltre lo 0 a 0 in casa del Venezia di Di Francesco. Nel lunch match della 29esima giornata di Serie A, i partenopei non sono riusciti a sfondare la difesa dei lagunari, che non però hanno rinunciato a rendersi pericolosi, soprattutto nel primo tempo e in pieno recupero.

Dopo la vittoria contro la Fiorentina per 2 a 1, il Napoli concede dunque all'Inter la possibilità di scappare in classifica e avvicinarsi sempre di più allo scudetto. Certo, il campionato è ancora lungo e l'Inter stasera dovrà affrontare l'Atalanta, che sicuramente non è un avversario semplice. In caso di vittoria, gli uomini di Inzaghi saliranno a quota 64, col Napoli fermo a 61. Nelle ultime 7 partite, gli uomini di Conte hanno vinto solo contro la Fiorentina di Palladino: un ruolino di marcia preoccupante, certamente non l'ideale per una squadra che punta allo scudetto.