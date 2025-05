Kean è in dubbio per la gara contro il Venezia: “Il giocatore ha avvertito un dolore alla coscia durante uno scatto”

La Fiorentina è uscita dalla Conference dopo l’amaro pareggio di ieri sera contro il Betis al Franchi che ha segnato la fine del percorso europeo dei gigliati e in conferenza stampa Palladino, oltre a rammaricarsi per questa grande delusione, ha commentato lo stato fisico dell’attaccante viola Moise Kean.

Infatti, il giocatore ieri sera ha sentito tirare all’altezza della coscia mentre effettuava uno scatto durante i supplementari come confermato dal tecnico gigliato nel dopo partita e che verrà valutato dallo staff nei prossimi giorni per capire se il giocatore avrà recuperato in vista della gara di lunedì a Venezia in lotta per non retrocedere.

Al momento, però, Moise Kean è in forte dubbio e potrebbe saltare la trasferta in terra veneta che sarà decisiva per comprendere se la Fiorentina potrà ancora puntare a rientrare in corsa per un piazzamento europeo che dista 4 punti alla vigilia del prossimo turno di campionato.

Out ancora Cataldi che ha un problema fisico più grave del previsto e che salterà il match di lunedì, anche Dodo è in ballottaggio con Parisi dopo aver finito la partita stringendo i denti.