Venezia-Fiorentina è importante quanto Fiorentina-Betis, una sconfitta sarebbe fatale per l’Europa

Domani si giocherà Venezia-Fiorentina, una partita che sarà fondamentale per il campionato e per il futuro di entrambe le squadre. Infatti una sconfitta, ed anche un pareggio, rischiano di complicare non solo questa ma anche la prossima stagione di Fiorentina e Venezia. Infatti i lagunari saranno costretti a vincere se non voglio perdere punti sull’Empoli che ieri ha vinto e che alla prossima affronterà il Monza, altrimenti rischiano di dover salutare nuovamente la Serie A dopo una sola stagione.

La Fiorentina dal canto suo dovrà vincere per riprendersi l’8° posizione ma soprattutto per rientrare in corsa per l’Europa, anche per quella più bella, visti i risultati favorevoli fin qui ai viola in questo turno.. In caso di pareggio o di sconfitta la Fiorentina potrebbe dire addio ai posti europei, con la Fiorentina che rischia di andare a -4 con solo 6 punti a disposizione.

Una mancata qualificazione europea non solo renderebbe questa stagione fallimentare, ma rischierebbe di pregiudicare anche le prossime, dato il futuro ancora in bilico di tanti calciatori in rosa. Insomma la partita con il Venezia è importante, anzi importantissima e la Fiorentina dovrà necessariamente dimostrare che giocare contro le piccole non è più un problema.