Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari, il tecnico del Venezia, Eusebio Di Francesco, è tornato a parlare anche dell’importanza della vittoria ottenuta dai suoi ragazzi contro la Fiorentina: “Ha dato consapevolezza. Che può essere sempre un rischio. Può essere una piccola presunzione: è un risultato sudatissimo, ma che non basta per rimanere attaccati a questa categoria”.