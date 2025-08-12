Pedullà: "La Fiorentina non pensa a Nicolussi, lavora su altri ruoli e al rinnovo di Mandragora"

Secondo Pedullà il centrocampista del Venezia non rientra nei piani viola, concentrati su altri ruoli e sul rinnovo di Mandragora

Hans Nicolussi Caviglia è reduce da una buona stagione malgrado la retrocessione del Venezia, è un centrocampista di qualità ma non c’è ancora uno sbocco concreto sul suo futuro. Di sicuro piace al Bologna, di sicuro non è un nome caldo per la Fiorentina. Sul mercato le cose possono cambiare, ma la Fiorentina si sente assolutamente a posto in mezzo al campo, non pensa a Nicolussi Caviglia, sta lavorando per sbloccare la situazione-rinnovo di Mandragora e si concentrerà eventualmente su altri ruoli.

Lo riporta alfredopedulla.com