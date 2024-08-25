PAGELLE FIORENTINA: RICHARDSON UNICA LUCE, BARAK E KOUAMÈ INGUARDABILI. COLPANI SPENTO

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo al Franchi contro il Venezia

Terracciano 6 Spettatore non pagante per 66 minuti, prima vera parata su Zampano a metà secondo tempo. Attento e pronto quando viene chiamato in causa

Comuzzo 6 Il giovane difensore classe 2005 gioca una partita attenta e ordinata, l'unico errore è quando si fa saltare troppo facilmente da Zampano al minuto 66

Ranieri 6 Schierato al centro della difesa guida con discreti risultati la retroguardia

Biraghi 6 Fa il terzo di difesa e gioca al meglio che può. Non è il suo ruolo e si vede ma comunque tiene bene la posizione e le distanze

Dodò 6 Qualche buona sgroppata che porta anche a dei cartellini per gli avversari ma non è continuo durante la gara e non riesce a fare di più

Richardson 6,5 L'unica nota lieta della gara, ogni tocco di palla fa nascere una bella giocata o una bella azione, mai banale. Nel primo tempo sfiora il gol con un bel piazzato ma è troppo debole. Il potenziale c'è

Amrabat 6 Gioca la sua onesta partita fatta di sportellate, interdizione ma anche di tanti tocchi e passaggi verso i compagni

Parisi 6 Meriterebbe anche mezzo voto in più probabilmente perchè nel primo tempo crea diverse apprensioni alla difesa avversaria in fase di spinta, il problema è che cala nel secondo tempo, non spinge più e quando lo fa non punge.

Barak 5 Lento, prevedibile, quando ha tirato in porta ha confezionato due tiri telefonati senza nè arte nè parte. Eppure il gioco di Palladino dovrebbe valorizzarlo ma nulla.

Kouamè 5,5 Mezzo voto in più per l'impegno e la corsa che non mancano mai, ma nel pratico non è mai pericoloso nè si rende pericoloso per i difensori avversari. Ha l'occasione di segnare su una ribattuta ma arriva in ritardo. Penuria

Kean 5,5 Non ha tanti palloni e quelli che riceve li gestisce come meglio può ma non può bastare. Poche volte è stato pericoloso

Colpani 5 Prevedibile, spento, senza spunti. Quando ha la palla tra i piedi fa sempre la stessa cosa, andare sul sinistro, questo lo rende facilmente affrontabile dai suoi avversari

Sottil 5,5 Si vede poco, qualche tiretto, al minuto 89 riesce a ricavare un calcio d'angolo da una sua offensiva, poco altro.

Beltran 5,5 Se giochi più di 15 minuti dovresti prendere voto, ma praticamente non si è mai visto e si fa fatica a giudicarlo. Ma se giochi 23 minuti e non ti si vede mai, il voto non può essere sufficiente

Mandragora 5,5 Anche lui fa poco, il solito compitino senza grandi sussulti. Non si inventa nulla ne si preoccupa di farlo

LA PROTESTA DELLA CURVA FIESOLE

https://www.labaroviola.com/la-curva-fiesole-canta-contro-nico-gonzalez-figlio-di-pu-e-poi-alla-societa-spendere-per-vincere/265469/