La Curva Fiesole canta contro Nico Gonzalez: "Figlio di pu***" e poi alla società: "Spendere per vincere"

La Curva Fiesole non risparmia nessuno dopo la cessione di Nico Gonzalez alla Juventus, dal giocatore alla società viola

La Curva Fiesole non ha preso benissimo la cessione di Nico Gonzalez alla Juventus. I tifosi della Curva Fiesole hanno prima mostrato lo striscione: "La vostra ambizione è vendere la nostra passione? Juve merda", sono seguiti i cori: "Bisogna spendere per vincere" e poi contro Nico Gonzalez: "Nico Gonzalez tu sei un fi** di pu**" e poi: "Nico Gonzalez la maial* i di t****". Insomma, i tifosi viola non risparmiano nessuno dopo la cessione del numero 10 argentino.

IN SERATA LA RISPOSTA DI KOSTIC ALLA FIORENTINA

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