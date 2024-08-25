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La Curva Fiesole canta contro Nico Gonzalez: "Figlio di pu***" e poi alla società: "Spendere per vincere"

La Curva Fiesole non risparmia nessuno dopo la cessione di Nico Gonzalez alla Juventus, dal giocatore alla società viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 agosto 2024 19:07
La Curva Fiesole canta contro Nico Gonzalez: "Figlio di pu***" e poi alla società: "Spendere per vincere" -
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La Curva Fiesole non ha preso benissimo la cessione di Nico Gonzalez alla Juventus. I tifosi della Curva Fiesole hanno prima mostrato lo striscione: "La vostra ambizione è vendere la nostra passione? Juve merda", sono seguiti i cori: "Bisogna spendere per vincere" e poi contro Nico Gonzalez: "Nico Gonzalez tu sei un fi** di pu**" e poi: "Nico Gonzalez la maial* i di t****". Insomma, i tifosi viola non risparmiano nessuno dopo la cessione del numero 10 argentino.

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