Tessmann, dal "no grazie" di Inter e Fiorentina alla nuova offerta francese: "C'è l'interesse del Lione"

Interesse dalla Francia per il centrocampista statunitense del Venezia. Il Lione ha già un accordo con il giocatore

Tanner Tessmann suscita interesse in Francia. Il centrocampista statunitense, attualmente escluso dai piani del Venezia dopo che le trattative con Inter e Fiorentina sono sfumate a causa del mancato accordo sulle commissioni degli agenti del giocatore, è fortemente apprezzato dal Lione. Secondo quanto riportato da L'Equipe, il club francese ha già raggiunto un accordo con il giocatore. Tuttavia, resta ancora da definire l'intesa con il Venezia riguardo al costo del trasferimento, e le negoziazioni sono ancora in corso.

TMW: “Fiorentina, idea Andrea Carboni per la difesa. Piace anche a Roma, Bologna e Torino”

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