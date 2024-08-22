TMW: "Fiorentina, idea Andrea Carboni per la difesa. Piace anche a Roma, Bologna e Torino"

Il difensore del Monza piace anche alla Fiorentina, ma la concorrenza non manca. Su di lui anche Roma, Bologna e Torino

Negli ultimi giorni di mercato, la Fiorentina cercherà di completare la rosa da affidare a mister Palladino. Secondo quanto riportato da TMW, una delle opzioni per rinforzare la difesa è Andrea Carboni. Il giocatore ha suscitato l'interesse di diverse squadre di vertice in Serie A, tra cui Inter, che ha preferito seguire la pista Palacios, Roma, Bologna e il Torino di Vanoli. La Fiorentina potrebbe prendere seriamente in considerazione l'idea di presentare un'offerta concreta per il difensore del Monza.

Il Monza si arrende per Terracciano: sarà Turati il nuovo portiere del club brianzolo

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