Il Monza si arrende per Terracciano: sarà Turati il nuovo portiere del club brianzolo
Dopo una lunga ricerca, il Monza ha scelto il portiere: sarà Stefano Turati, sondato anche dal club viola che, poi, ha preferito David De Gea. Si chiude così anche la rincorsa del club brianzolo per P...
Dopo una lunga ricerca, il Monza ha scelto il portiere: sarà Stefano Turati, sondato anche dal club viola che, poi, ha preferito David De Gea. Si chiude così anche la rincorsa del club brianzolo per Pietro Terracciano. Galliani starebbe chiudendo col Sassuolo, proprietario del cartellino del giocatore, con la formula del prestito oneroso di un milione di euro con riscatto fissato a 15. A riportarlo è TMW.
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