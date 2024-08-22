Labaro Viola

Il Monza si arrende per Terracciano: sarà Turati il nuovo portiere del club brianzolo

Dopo una lunga ricerca, il Monza ha scelto il portiere: sarà Stefano Turati, sondato anche dal club viola che, poi, ha preferito David De Gea. Si chiude così anche la rincorsa del club brianzolo per P...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 agosto 2024 13:59
Il Monza si arrende per Terracciano: sarà Turati il nuovo portiere del club brianzolo -
News
Condividi

Dopo una lunga ricerca, il Monza ha scelto il portiere: sarà Stefano Turati, sondato anche dal club viola che, poi, ha preferito David De Gea. Si chiude così anche la rincorsa del club brianzolo per Pietro Terracciano. Galliani starebbe chiudendo col Sassuolo, proprietario del cartellino del giocatore, con la formula del prestito oneroso di un milione di euro con riscatto fissato a 15. A riportarlo è TMW.

MUTU: "HO DUE SOGNI LEGATI ALLA FIORENTINA"

https://www.labaroviola.com/mutu-ho-due-sogni-legati-alla-fiorentina-amrabat-mi-piace-da-matti-dovrebbe-tenerlo/264976/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok