Il Monza si arrende per Terracciano: sarà Turati il nuovo portiere del club brianzolo

Dopo una lunga ricerca, il Monza ha scelto il portiere: sarà Stefano Turati, sondato anche dal club viola che, poi, ha preferito David De Gea. Si chiude così anche la rincorsa del club brianzolo per P...

A cura di Redazione Labaroviola 22 agosto 2024 13:59

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