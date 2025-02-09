La Roma vince a Venezia con il rigore di Dybala. Giallorossi (con una partita in più) a -8 dalla Fiorentina
Roma vince a Venezia: 1-0 al Penzo. Dopo un primo tempo terminato in parità, i giallorossi sono passati in vantaggio nella ripresa con il - solito - Paulo Dybala che trasforma dagli undici metri e reg...
A cura di Redazione Labaroviola
09 febbraio 2025 14:36
Roma vince a Venezia: 1-0 al Penzo. Dopo un primo tempo terminato in parità, i giallorossi sono passati in vantaggio nella ripresa con il - solito - Paulo Dybala che trasforma dagli undici metri e regala il vantaggio agli uomini di Ranieri. Una vittoria che permette ai giallorossi di salire a quota 34 punti, portandosi a -8 dalla Fiorentina (che giocherà domani sera contro l'Inter a San Siro).
Foto: Instagram Roma