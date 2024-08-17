Di Francesco: "Tessmann? Ora non fa parte del progetto. È un discorso da affrontare con la società"

Il tecnico del Venezia è intervenuto in conferenza stampa, dove ha così commentato la situazione di Tanner Tessmann

L'allenatore del Venezia, Eusebio Di Francesco, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio. Il tecnico ha parlato anche di Tessmann, giocatore accostato alla Fiorentina in questa finestra di mercato. Queste le sue parole:

"Tessmann? Preferisco parlare di quelli che ho. Lascio che sia la società a parlare di lui. Poi se mi chiedete cosa ne penso di lui come calciatore, allora vi posso dire che è un ottimo giocatore. In questo momento non fa parte del progetto, è un discorso da affrontare con la società nel quale l'allenatore può mettere bocca fino ad un certo punto".

Blazquez: “Gudmundsson veniva ogni giorno in sede a protestare per andare alla Fiorentina”

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