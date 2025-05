Candé sul gol: “L’ho toccata con la mano ma era troppo vicina per essere fallo. Non potevo fare altro”

È finita la sfida dello stadio Penzo: il Venezia batte la Fiorentina 2-1 e, per la prima volta in stagione, non staziona fra gli ultimi tre posti in classifica. Al termine del match, per i giocatori arancioneroverdi è intervenuto in conferenza stampa Fali Candé, queste le sue parole:

Che sensazioni hai dopo questa vittoria?

“Sono molto felice per questo primo gol, ma la cosa più importante è stata la vittoria della squadra che mi rende ancora più felice

Quanto vi avvicina questo risultato alla salvezza?

“Credo che uscire dalla zona rossa dopo otto mesi, fa molto bene alla squadra mentalmente. L’altra partita prima di questa è stata molto difficile, abbiamo perso molti punti da situazioni di vantaggio. Siamo molto contenti della vittoria, ma non cambia niente, dobbiamo vincere queste due partite che mancano”.

State viaggiando ad un ritmo che le avversarie non hanno.

“Noi facciamo il nostro meglio senza guardare gli altri. Noi lavoriamo settimana dopo settimana, per provare a fare il nostro meglio, poi vediamo. Il mister ha detto che è un mini-torneo, dobbiamo vincerle”.

Di Francesco ha detto che in settimana gli hai detto che volevi entrare di più in area.

“Gli ho detto che volevo partecipare di più in fase offensiva, a lui piace quando i braccetti partecipano di più, dopo la partita ha detto: “avevi ragione”. Sono contento per il gol e del lavoro che facciamo assieme”.

La Fiorentina chiedeva un tocco di mano.

“Un tocco regolare secondo me, troppo vicino, non potevo fare altro. Ha toccato la mano, ma per me era troppo vicino per essere fallo”. Lo riporta TMW.