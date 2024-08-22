Da Venezia: "Se Tessmann non verrà ceduto, i lagunari potrebbero proporgli un rinnovo triennale"

Tessmann, attualmente considerato fuori dal progetto Venezia, potrebbe essere rivalutato in caso di mancata cessione

Per il centrocampo della nuova Fiorentina di Palladino era emerso l'interesse per Tanner Tessmann, centrocampista del Venezia, ma l'accordo non è stato raggiunto a causa delle commissioni degli agenti, ritenute troppo elevate. Prima dei viola, anche l'Inter aveva mostrato interesse, ma l'affare è sfumato per lo stesso motivo. Al momento, il centrocampista dell'Alabama è fuori rosa, in attesa di una nuova opportunità per continuare la sua carriera altrove.

Secondo quanto riportato da La Nuova Venezia, la società lagunare potrebbe intervenire per risolvere questa spiacevole situazione: se entro il 30 giugno non dovessero arrivare offerte concrete, la dirigenza potrebbe considerare la possibilità di rinnovare il contratto di Tessmann per altri tre anni, dato che l'attuale accordo scadrà nel 2025.

Nico Gonzalez non convocato da Palladino per Fiorentina-Puskas. Amrabat c’è, la lista

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