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I convocati della Fiorentina per il Venezia: assenti Ikoné e Christensen. Ancora out Gudmundsson

La Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati di Raffaele Palladino per la sfida delle 18.30, al Franchi, contro il Venezia. Non ci saranno l'acciaccato Albert Gudmundsson e lo squalificato Marin...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 agosto 2024 14:12
I convocati della Fiorentina per il Venezia: assenti Ikoné e Christensen. Ancora out Gudmundsson -
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La Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati di Raffaele Palladino per la sfida delle 18.30, al Franchi, contro il Venezia. Non ci saranno l'acciaccato Albert Gudmundsson e lo squalificato Marin Pongracic. Assenti anche Jonathan Ikoné e Oliver Christensen. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: De Gea, Martinelli Terracciano

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Fortini, Kayode, Quarta, Parisi, Ranieri.

Centrocampisti: Amrabat, Barak, Bianco, Colpani, Infantino, Mandragora, Richardson.

Attaccanti: Beltran, Brekalo, Kean, Kouamé, Sottil.

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