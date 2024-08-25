I convocati della Fiorentina per il Venezia: assenti Ikoné e Christensen. Ancora out Gudmundsson
La Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati di Raffaele Palladino per la sfida delle 18.30, al Franchi, contro il Venezia. Non ci saranno l'acciaccato Albert Gudmundsson e lo squalificato Marin...
La Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati di Raffaele Palladino per la sfida delle 18.30, al Franchi, contro il Venezia. Non ci saranno l'acciaccato Albert Gudmundsson e lo squalificato Marin Pongracic. Assenti anche Jonathan Ikoné e Oliver Christensen. Di seguito l'elenco completo.
Portieri: De Gea, Martinelli Terracciano
Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Fortini, Kayode, Quarta, Parisi, Ranieri.
Centrocampisti: Amrabat, Barak, Bianco, Colpani, Infantino, Mandragora, Richardson.
Attaccanti: Beltran, Brekalo, Kean, Kouamé, Sottil.
TMW, LA FIORENTINA HA RIFIUTATO L’OFFERTA DEL MAIORCA PER KOUAMÈ. VUOLE RESTARE E PALLADINO LO STIMA
https://www.labaroviola.com/tmw-la-fiorentina-ha-rifiutato-lofferta-del-maiorca-per-kouame-vuole-restare-e-palladino-lo-stima/265397/