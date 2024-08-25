I convocati della Fiorentina per il Venezia: assenti Ikoné e Christensen. Ancora out Gudmundsson

La Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati di Raffaele Palladino per la sfida delle 18.30, al Franchi, contro il Venezia. Non ci saranno l'acciaccato Albert Gudmundsson e lo squalificato Marin...

A cura di Redazione Labaroviola 25 agosto 2024 14:12

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