Di Marzio: “A breve incontro tra Venezia e Fiorentina per Nicolussi Caviglia per trovare l’intesa”

Come riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio questo pomeriggio si terrà un‘incontro per trovare l’intesa tra le due società.

La Fiorentina è molto attiva sul mercato e uno dei nomi che più intriga la società viola è quello di Nicolussi Caviglia. Così scrive Gianluca di Marzio sul suo sito:

Incontro tra Fiorentina e Venezia in programma questo pomeriggio per Hans Nicolussi Caviglia.

Si cerca l’intesa per il trasferimento del classe 2000 in viola.