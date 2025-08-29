Nicolussi Caviglia è della Fiorentina. Prestito a 1 milione, diritto di riscatto a 7 milioni che diventa obbligo al 50% delle presenze
Nicolussi Caviglia è un giocatore della Fiorentina, si è chiusa la trattativa con il Venezia per l'arrivo a Firenze del centrocampista classe 2000. L'accordo prevede un prestito oneroso di 1 milione,...
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2025 10:49
Nicolussi Caviglia è un giocatore della Fiorentina, si è chiusa la trattativa con il Venezia per l'arrivo a Firenze del centrocampista classe 2000. L'accordo prevede un prestito oneroso di 1 milione, diritto di riscatto di 7 milioni che diventa obbligo al 50% delle presenze che il calciatore farà con la maglia viola.