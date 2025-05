Marelli: “Il primo goal del Venezia è da annullare, c’è il tocco di mano Candè prima dello stop”

Come rivelato e fatto vedere da Luca Marelli su Dazn il primo goal del Venezia era da annullare per il tocco di mano di Candè sulla rete dell’1-0. Il regolamento dice infatti che una rete è da annullare quando c’è il tocco di mano nell’immediatezza del goal, anche in caso di mano involontaria o di palla inattesa.

Di conseguenza il goal del Venezia sarebbe stato da annullare, ma l’immagine del tocco di mano a quanto pare è sfuggita al Var e a l’arbitro in campo Marchetti, la cui prestazione è stata deludente almeno quanto quella della Fiorentina, che al netto dell’errore arbitrale a sfavore ha meritato di perdere.