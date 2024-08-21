Da Venezia: "Di Francesco vuole un rinforzo sulla trequarti. Piace Brekalo, in uscita dalla Fiorentina"

Il Venezia di mister Di Francesco ha messo nel mirino Josip Brekalo, fuori dal progetto tecnico della Fiorentina di Palladino

Il Venezia è a caccia di rinforzi dopo l'esordio in campionato e Antonelli è pronto a regalare a Di Francesco un puntello per la trequarti dove, probabilmente, non basteranno solo le qualità di Gaetano Oristanio per riuscire ad avere le giuste rotazioni in questo campionato di Serie A. Il direttore sportivo, scrive oggi La Nuova Venezia, sta scandagliando il mercato a caccia dell'occasione giusta, cercando anche di dare talento ed esperienza a una squadra che sembra ancora peccare da questo punto di vista.

Il nome nuovo è quello di Josip Brekalo, giocatore dalle grandi qualità tecniche in uscita dalla Fiorentina, dove è fuori dal progetto tecnico. Infatti mister Palladino, un po’ a sorpresa, ha premiato la duttilità di Kouamé dando spazio all’attaccante ivoriano. Dopo annate ottime tra Wolfsburg e Torino, il croato classe 1998, ha vissuto un periodo abbastanza opaco, parzialmente interrotto da alcune discrete prestazioni in patria con la divisa dell'Hajduk Spalato, club che però non è riuscito a riscattarlo.

Adesso il nativo di Zagabria va a caccia di una nuova avventura per ritrovarsi e oltre ai lagunari va registrato però anche l’interesse dell'Empoli di D'Aversa. Il giocatore al momento sembra essere fuori dai piani di Palladino, che nella prima di campionato gli ha preferito Kouamè, Sottil e Colpani. Lo scrive TMW.

BLAZQUEZ RISPONDE A GUDMUNDSSON

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