Tuttosport: “Sondaggio Fiorentina per Idzes ma il Venezia chiede 10 milioni”

C’è anche la Fiorentina fra le squadre interessate a Jay Idzes, difensore indonesiano di proprietà del Venezia che non scenderà in B con il club lagunare. Dopo la promozione in A da protagonista e la prima stagione in massima serie, il giocatore è pronto a lasciare la società che l’ha lanciato in Italia e su di lui ci sono gli interessi del Torino e soprattutto dell’Udinese.

I friulani avrebbero offerto 5-6 milioni, a fronte di una richiesta da 10. Anche i viola avrebbero mosso sondaggi per il giocatore, in buona compagnia. Su Idzes ci sono infatti anche le mire del Genoa e dell’Aston Villa dalla Premier. Lo scrive Tuttosport.