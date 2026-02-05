Ds Venezia: “Poca continuità per Nicolussi alla Fiorentina: non ha avuto modo di esprimersi al suo livello”

Durante la conferenza stampa di fine mercato, il Ds del Venezia Filippo Antonelli ha espresso il suo pensiero sulla trattativa che ha portato Nicolussi Caviglia dalla Fiorentina al Parma.

Ecco le parole del dirigente dei lagunari:

“Un pensiero particolare va a Nicolussi Caviglia, un nostro patrimonio tecnico ed economico. A Firenze, in una prima parte di stagione complicata, non ha avuto modo di esprimersi al suo livello trovando poca continuità. La scelta di trasferirsi al Parma nasce proprio dalla volontà di dargli spazio per tornare ai livelli che aveva mostrato lo scorso anno con la nostra maglia. In caso di permanenza in Serie A potrà essere riscattato dal Parma”