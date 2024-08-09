Corriere dello Sport: "Tessmann spinge, la Fiorentina aspetta ancora un po' ma potrebbe mollare la presa"

Il probabile arrivo a Firenze di Amir Richardson è direttamente collegato alla trattativa con Tanner Tessmann. Il centrocampista americano spinge da giorni i suoi agenti per scendere a compromessi e s...

Il probabile arrivo a Firenze di Amir Richardson è direttamente collegato alla trattativa con Tanner Tessmann. Il centrocampista americano spinge da giorni i suoi agenti per scendere a compromessi e sbloccare così l'operazione. La Fiorentina ha scelto di aspettare ancora un po', ma non è da escludere che la società viola possa spazientirsi della situazione e quindi mollare la presa sul giocatore del Venezia. In tal caso, le alternative non mancano: Weston McKennie è uno dei nomi da tenere sott'occhio, così come un possibile ritorno di Arthur. Lo scrive il Corriere dello Sport.