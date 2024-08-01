Nazione: "Tessmann-Fiorentina bloccato dalle commissioni. Aperti dialoghi col Venezia anche per Idzes"

Per Tessmann alla Fiorentina serve trovare l'accordo con l'entourage, situazione ad oggi bloccata, nel mentre i viola si informano per Idzes

Sembrerebbe entrata in una fase di stallo la trattativa tra Fiorentina e Tessmann. I viola hanno raggiunto l'accordo sia con il Venezia che con il giocatore, il problema sono le commissioni che chiedono gli agenti, troppe secondo la società viola, questo per ora blocca tutto.

Intanto però, secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina avrebbe aperto i dialoghi con il Venezia anche per Jay Idzes, difensore centrale olandese naturalizzato indonesiano. Il classe 2000 piace molto e secondo gli addetti ai lavori può far comodo, ha un potenziale di crescita importante.

CdS: "Pet Tessmann resta il problema commissioni all'entourage"

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