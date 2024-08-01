Corriere dello Sport: “Per Tessmann resta il problema commissioni all’entourage”

La Fiorentina è ancora incompleta soprattutto a centrocampo

La stagione della Fiorentina inizierà il 17 agosto a Parma, ma la squadra è ancora incompleta, soprattutto a centrocampo. Con le partenze di Arthur, Maxime Lopez, Bonaventura, Castrovilli e Duncan, la dirigenza è alla ricerca di rinforzi.

Tanner Tessmann del Venezia è un obiettivo principale, con un contratto quinquennale pronto e dettagli quasi definiti. Tuttavia, restano da risolvere le questioni legate alle commissioni richieste dall'entourage del giocatore. Lo riporta il Corriere dello Sport.