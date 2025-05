Pin: “A Venezia si è toccato il fondo, ora è normale che Palladino sia in grande discussione”

Su TVL ha parlato Celeste Pin, ex difensore viola, che ha detto la sua opinione riguardo al momento della Fiorentina: “La Fiorentina è stata contestata a causa della brutta prestazione a Venezia dove non è scesa in campo e ha offerto una prova che grida vendetta. Uscire dalla Conference ci stava contro il Betis e la Fiorentina ha dato tutto, ma a Venezia è mancato l’orgoglio contro una squadra che farà fatica a salvarsi e che difficilmente tornerà quanto prima in Serie A. Finora la Fiorentina è stata sempre sostenuta, ma adesso mi pare che la pazienza sia finita.”

Prosegue: “Quando i risultati mancano, il tecnico viene messo in discussione ed è normale, la responsabilità di aver fallito l’obiettivo è di tutti, ma ora c’è da vedere al futuro mantenendo la spina dorsale con questi giocatori forti che vanno confermati e ai quali bisogna aggiungere altri giocatori di livello. Il calcio non perdona ed il disappunto collettivo è legittimo”.