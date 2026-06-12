Da Torino riportano: "Il Venezia sfida la Fiorentina per Kostic, c'è tanta concorrenza sull'esterno"

L'esterno serbo piace a diverse squadre tra cui la Fiorentina e il Venezia

Il calciomercato della Fiorentina entra nel vivo dopo il recente vertice oltreoceano che ha visto confrontarsi il presidente Commisso con i dirigenti Paratici e Ferrari. L'obiettivo è gettare le fondamenta della squadra del futuro e la dirigenza ha già messo nel mirino i primi obiettivi concreti, tra i quali spicca il profilo di Filip Kostic. Il laterale serbo è finito prepotentemente nei radar dei viola, che a stretto giro di posta avranno un colloquio con il suo procuratore Alessandro Lucci. Questo faccia a faccia, inizialmente pianificato per fare il punto sulle situazioni relative a Kean e Piccoli, diventerà con ogni probabilità la sponda ideale per intavolare i discorsi sul calciatore di proprietà della Juventus. La strada per i toscani non è però in discesa: l'esterno fa gola anche ad altre realtà della massima serie e, nello specifico, al Venezia. La compagine lagunare si sta dimostrando particolarmente dinamica in questo inizio di trattative e, come riferito da Tifojuventus.it, monitora la situazione da tempo, pronta a piazzare la zampata decisiva per superare i rivali.