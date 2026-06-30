Da Venezia riportano: "Piccoli piace a tanti, anche i lagunari vogliono l'attaccante viola"

Il bomber viola ha attirato anche l'interesse del club neopromosso

Nelle ultime ore il Venezia avrebbe effettuato un sondaggio a sorpresa per un profilo nuovo in attacco, come riportato da La Nuova Venezia. Il futuro di Roberto Piccoli resta infatti uno dei nodi principali del mercato estivo della Fiorentina: dopo un'annata che non ha pienamente convinto — terminata con un bottino di 8 reti in 43 apparizioni totali — la dirigenza viola sta valutando il destino del centravanti classe 2001, acquistato soltanto un anno fa dal Cagliari per la cifra record di 27 milioni di euro. La concorrenza per il giocatore è comunque folta e agguerrita, vedendo in corsa non solo il Torino e soprattutto la Lazio, ma anche lo stesso Cagliari. Proprio il club rossoblù rappresenterebbe una meta particolarmente gradita all'attaccante, che ritroverebbe un ambiente già noto e accoglierebbe con favore un eventuale ritorno in Sardegna. D'altra parte, anche la proposta del Venezia vanta un progetto molto ambizioso, con la società arancioneroverde alla ricerca di una punta di peso e spessore in grado di fare la differenza nella massima serie.