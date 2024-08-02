Dagli Stati Uniti: "La Roma si inserisce su Tessmann". La Fiorentina bloccata sulle commissioni

La Fiorentina è ad un passo per l'arrivo di Tessmann, accordo totale con Venezia e calciatore ma le commissioni bloccano l'affare. E la Roma..

Secondo quanto riportano i media americani, si sarebbe inserita anche la Roma nella corsa a Tessmann, il centrocampista classe 2001 del Venezia che è ad un passo dalla Fiorentina. La società viola ha raggiunto l'accordo sia con il calciatore che con il Venezia ma è bloccata sulle richieste di commissioni dei suoi agenti e proprio in questa fase che la società giallorossa si è inserita su Tessmann che in questo momento è in Francia per giocare le Olimpiadi con la sua Nazionale.

NON SOLO DE GEA, LA FIORENTINA SI MUOVE PER KEPA

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