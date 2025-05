Bilancio in perfetto equilibrio tra Palladino e Di Francesco: una vittoria a testa e un pareggio all’andata

Palladino e Di Francesco si ritrovano da avversari per la quarta volta in carriera da allenatori con un bilancio perfettamente in equilibrio visto che ci sono state tre sfide terminate con un successo per parte e un pareggio realizzato all’andata a Firenze quando la sfida finì 0-0 in una calda domenica d’agosto. Palladino va in trasferta in Laguna per la prima volta da quando allena visto che non ha mai trovato i veneti da tecnico del Monza. Il campano ha sfidato l’ex Roma quando era allenatore del Frosinone e le due sfide sono terminate 1-0 per i ciociari e 3-2 per i lombardi.

Ben maggiori i precedenti tra Di Francesco e la Fiorentina dato che l’ex centrocampista ha affrontato la squadra viola in 15 occasioni vincendone solo 2 con la pesante sconfitta per 5-1 al Franchi alla guida del Frosinone lo scorso 11 febbraio 2024, ma la sconfitta per eccellenza dell’abruzzese è senza dubbio il 7-1 rimediato alla guida della Roma in Coppa Italia.

Vedremo domani al Penzo come finirà la sfida tra due allenatori che hanno una storia ben diversa alle spalle. Di Francesco ha allenato in varie parti d’Italia tra cui Roma, Sassuolo, Cagliari e Verona, mentre Palladino è alla guida di una squadra ambiziosa per la prima volta.