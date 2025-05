Da Venezia avvertono la Fiorentina: “La squadra di Di Francesco darà battaglia fino all’ultimo minuto”

Davide Marchiol, giornalista direttore di TuttoVeneziaSport, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: “Questo è un turno di Serie A importante in diversi modi sia per la Fiorentina che per il Venezia. I viola sulla carta hanno l’impegno più facile, perché le altre hanno scontri diretti, gli arancioneroverdi dovranno provare l’impresa perché le altre squadre, ovvero Lecce ed Empoli, hanno partite contro compagini nella parte destra della classifica. Inoltre, Venezia e Fiorentina sapranno i risultati delle altre: ci sono mille risvolti di questa partita e tanti saranno psicologici. Il Venezia da gennaio ha palesemente una lacuna nel reparto offensivo, che gli impedisce di valorizzare a pieno tutto il lavoro che sta facendo questa squadra. Da gennaio qualche difetto lo ha anche sistemato, andando a subire meno gol, con Di Francesco che si è riscoperto più accorto. Ha delle carte da giocarsi: se mantiene la mentalità giusta ha delle carte da giocarsi, se è così in basso è perché manca l’ultimo pezzo là davanti. Contro la Fiorentina il Venezia darà battaglia fino all’ultimo, perché c’è tanta voglia di vincere lunedì”.