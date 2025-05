Paura in panchina per Vanoli: si accascia durante Torino-Venezia, ma si riprende subito

Momenti di tensione e preoccupazione durante Torino-Venezia. Protagonista, suo malgrado, Paolo Vanoli, allenatore dei granata ed ex giocatore della Fiorentina. A inizio secondo tempo, qualcosa sembrava non andare: Vanoli, notoriamente molto attivo a bordo campo, era rimasto seduto più del solito in panchina. Poco prima del calcio di rigore poi trasformato dal Torino, si è alzato per dare indicazioni al difensore Maripán, ma subito dopo si è accasciato improvvisamente a terra.

Un gesto che ha gelato lo stadio. I primi a rendersi conto della situazione sono stati i componenti della panchina granata, seguiti dai sanitari che si sono precipitati a soccorrerlo. Anche Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, si è avvicinato visibilmente preoccupato. Per fortuna, dopo pochi secondi di paura, Vanoli si è rialzato autonomamente, rassicurando tutti sulle sue condizioni. Pare che il malore sia stato causato da un improvviso giramento di testa, probabilmente dovuto a stanchezza o stress accumulato. Lo stesso Vanoli, una volta rimessosi in piedi, ha voluto tranquillizzare staff, giocatori e tifosi, ricevendo l’applauso dello stadio.