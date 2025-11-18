Il riscatto di Nicolussi Caviglia: l'obbligo scatta al 50% delle presenze da 45 minuti. Fissato a 7 milioni

Nell'edizione odierna del "Gazzettino del Venezia" si fa il punto sull'obbligo di riscatto di Nicolussi Caviglia. Infatti secondo il quotidiano veneto l'obbligo di riscatto di Nicolussi scatterà al ra...

Nell'edizione odierna del "Gazzettino del Venezia" si fa il punto sull'obbligo di riscatto di Nicolussi Caviglia. Infatti secondo il quotidiano veneto l'obbligo di riscatto di Nicolussi scatterà al raggiungimento del 50% di presenze da almeno 45 minuti. In questo senso Caviglia stia viaggiando velocemente verso il riscatto visto che è un titolarissimo fin qui della Fiorentina. In caso di raggiungimento di questi obbiettivi la Fiorentina dovrà versare nelle casse del Venezia 7 milioni, più 2 di eventuali bonus e il 15% della rivendita. In caso di mancato raggiungimento delle presenze la Fiorentina avrà comunque un diritto di riscatto alle stesse cifre