Sky Sport: "Torino, Parma e Venezia su Kouamé. Ikoné lascerà la Serie A"

Kouamè ed Ikoné sono in uscita dalla Fiorentina

La Fiorentina ha comunicato agli agenti di Christian Kouame e Jonathan Ikone di trovare una sistemazione ai loro assistiti. L'attaccante ivoriano ha l'imbarazzo della scelta visto che è molto apprezzato all'estero, ma anche in Italia con Torino, Parma e Venezia che lo vorrebbero in rosa. Il francese ha invece più possibilità in altri campionati e, salvo sorprese, saluterà dunque la Serie A. Lo scrive Sky Sport.

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