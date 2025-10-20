La Fiorentina di Pioli peggio persino del Venezia di Di Francesco: dopo sette giornate neanche una vittoria

La Fiorentina di Stefano Pioli ha fatto peggio del Venezia dell’anno scorso dopo sette giornate di campionato

A corredo di un inizio terribile della squadra di Pioli, all’indomani dell’ennesima sconfitta questa volta in quel di San Siro, c’è un’altra statistica a dir poco preoccupante: neanche l’ultima in classifica dopo sette giornate dell’anno scorso, ovvero il Venezia di Di Francesco, fece male come la Fiorentina di quest’anno.

In quel caso, la squadra lagunare racimolò 4 punti, vincendo una partita, oltre ad un pareggio e a quattro sconfitte, mentre la Fiorentina di Pioli, quest’anno, ha fin qui ottenuto la bellezza di tre punti frutto di tre pareggi, oltre alle quattro sconfitte. Dunque nessuna vittoria, per quello che non a caso è l’inizio peggiore della storia viola in Serie A. Lo riporta Fantamaster.