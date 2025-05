Fiorentina che si allontana dall’Europa, Mandragora non basta. Il Venezia vince 2-1 al Penzo

Il Venezia di Eusebio Di Francesco oggi alle ore 18.30 ospita al Penzo la Fiorentina di Raffaele Palladino. Partita fondamentale in chiave salvezza per i lagunari, i viola invece puntano ad un piazzamento in Europa a sole tre gare dalla fine dal campionato.

PRIMO TEMPO- Il primo possesso è della Fiorentina che prova subito a rendersi pericolosa, ma prende un’ottima ripartenza del Venezia con Yeboah che probabilmente sbaglia la scelta, cerca il passaggio invece di calciare. Al 6’ Pongracic recupera palla ed esce, prova la conclusione dalla distanza, pallone che si spegne sul fondo. Al 6’ Busio scappa a Pongracic e mette palla dentro, il croato poi rimedia al suo errore. Al 10’ Ellertsson scappa alla difesa della Fiorentina e calcia con il sinistro, De Gea chiude lo specchio della porta. Al 12’ cross dentro di Fagioli, brivido per il Venezia, Radu evita l’arrivo di Beltran. Al 25’ Dodò appoggia palla per Mandragora che calcia di sinistra, tiro che finisce fuori dallo specchio della porta difesa da Radu. Al 27’ Beltran recupera palla, Fagioli prova a piazzare la conclusione, Radu spedisce palla in corner. Al 29’ destro di Ndour che finisce alto sopra la traversa. Al 32’ Beltran scarica per Gosens che prova il cross dentro sul primo palo, ma non c’è nessun viola pronto a colpire. Al 42’ lampo di Ndour che si gira in un secondo e calcia, palla che sfiora l’incrocio dei pali. Al 46’ Yebah ha sorpreso Dodò e Fagioli e sbaglia ad aprire sul secondo palo, Venezia che si dispera.

SECONDO TEMPO- Il primo possesso del secondo tempo è per il Venezia. Al 54’ cross di Mandragora a rimorchio, sulla palla arriva Ranieri che però non riesce a dare forza al pallone. Al 58’ Richardson mette palla dentro in profondità per Ranieri, ma esce prima Radu. Al 59’ palla gol per il Venezia, Yeboah dentro per Oristanio che calcia, palla fuori dallo specchio. Al 60’ la Fiorentina perde Candé che stoppa di petto e trafigge De Gea con il destro. Al 63’ doppio cambio Fiorentina, fuori Richardson e Ndour, dentro Adlì e Folorunsho. Al 68’ grande chance per la Fiorentina! Ranieri si propone e calcia colpendo il palo, che gli nega il gol dell’1-1. Ripartenza del Venezia, Zerbin sul secondo palo per Oristanio che firma il 2-0. Al 72’ sinistro alto di Yeboah. Al 72’ Fagioli in verticale per Beltran che non trova la palla. Al 76’ Adlì dentro per Mandragora che da terra trova il gol, 2-1. Doppio cambio per il Venezia, fuori Yeboah e Perez, dentro Dumbia e Maric. Al 79’ dentro Colpani, fuori Pongracic. All’80’ Dodò crossa dentro per Folorunsho che anticipa tutti ma non trova la porta. Fuori Zerbin, dentro Zampano. All’83’ giallo per Busio. All’84’ giallo per Folorunsho. All’85’ fuori Gosens, al suo posto Parisi. All’88’ giallo per Dodò. Al 93’ giallo per Beltran e Ranieri.