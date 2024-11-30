Gol e spettacolo, il Bologna strapazza il Venezia. Dopo 13 partite Italiano ha gli stessi punti di Thiago Motta

Il Bologna vince e si porta ad 1 solo punto dal Milan in classifica, dopo 13 partite Italiano con gli stessi punti dello scorso anno

Il Bologna ha cominciato a correre in campionato. Certo, nell'ultimo turno c'era stata la battuta d'arresto in casa della Lazio, ma prima erano arrivate tre vittorie consecutive. E oggi, con il 3-0 rifilato al Venezia, sono quattro nelle ultime cinque. Al Dall'Ara decidono Ndoye (doppietta) e Orsolini. In un colpo solo Italiano e i suoi dimenticano Lazio e Lille e tornano a volare in Serie A.

Fin dai primi minuti di partita i ritmi sono piuttosto alti. Dopo un avvio all'insegna dell'equilibrio, il Bologna comincia a prendere metri e a flirtare con il gol del vantaggio. Odgaard ci va vicino dopo una bella iniziativa di Miranda, poi pochi minuti più tardi Ndoye sgasa su Haps, mette il corpo davanti e conquista un calcio di rigore. E' proprio lui a presentarsi dagli undici metri e a realizzare l'1-0: Ndoye spiazza Stankovic e realizza il suo secondo gol in Serie A con la maglia rossoblù, il primo al Dall'Ara. Dopo la rete del vantaggio del Bologna, il Venezia si sveglia e comincia a macinare gioco. A salire in cattedra è soprattutto Oristanio, con un paio di giocate di pregevole fatture sulle fasce, con i soliti guizzi in velocità e dribbling. Nicolussi Caviglia cestina un bell'assist dell'ex Cagliari e lì si spegne la reazione lagunare. Il Bologna per il resto tiene bene e nel finale mette ancora i brividi a Stankovic con Miranda. All'intervallo si va sull'1-0.

Nel secondo tempo c'è una sola squadra in campo ed è il Bologna perché il Venezia praticamente sparisce. Per i primi minuti di ripresa da registrare solo gli infortuni di De Silvestri da un lato e Duncan dall'altro, poi dal momento dell'ingresso in campo di Orsolini i felsinei volano. Un altro rigore, stavolta trasformato dal numero 7, vale il 2-0 al 69'. Due minuti più tardi Orsolini veste i panni dell'assist-man e confeziona il 3-0 di Ndoye, bravo a trasformare l'assist con un movimento da numero 9. Uno-due micidiale in due minuti che chiude definitivamente il match e consegna i tre punti a Italiano. Lo scrive TMW

IL RACCONTO DI JOVETIC

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