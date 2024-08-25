Di Francesco: "Nel secondo tempo potevamo vincere, comunque prendo il pareggio. Bravo Terracciano"

Eusebio Di Francesco ha parlato e risposto alle domande in sala stampa dopo il pareggio del suo Venezia contro la Fiorentina

Eusebio DI Francesco, allenatore del Venezia, ha parlato a fine partita dopo il pareggio contro la Fiorentina, queste le sue parole:

"Siamo stati attenti in fase difensiva, abbiamo concesso solo qualcosina nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo avuto qualche opportunità mentre nel primo tempo la Fiorentina ha avuto di più il predominio del campo. Contro la Lazio abbiamo fatto errori che non ci possiamo permettere di fare, sono fiducioso e credo che possiamo solo migliorare vista anche la mentalità che da la mia società. Vedo il bicchiere pieno, siamo stati bravi a reggere a soffrire. Devo fare i complimenti a Terracciano, lui è sempre piaciuto, è un ottimo portiere solido che sa parare. Duncan è partito moscio, sentiva la partita, nel secondo tempo è andato molto meglio, deve essere più continuo"

LE PAROLE DI DUNCAN DOPO FIORENTINA-VENEZIA

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