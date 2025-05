Radio Bruno annuncia: “Pessimismo per Kean, il giocatore non dovrebbe partire domani per Venezia”

A due giorni dalla trasferta veneta e dopo le parole post Betis di Palladino, Moise Kean é l’osservato speciale per la gara di lunedì visto che le sue condizioni preoccupano tutto lo staff viola. Il giocatore svolge l’allenamento odierno e sarà l’occasione per svolgere tutti i controlli del caso, secondo quanto riportato dal Viola Park filtra pessimismo con Kean che non dovrebbe essere tra i convocati in vista della sfida di campionato ed è possibile che la Fiorentina possa far uscire un comunicato riguardo alle condizioni del bomber viola. In questo momento è più probabile che Kean non parta nemmeno per Venezia e che rimanga a Firenze per lavorare in vista del Bologna, gara decisiva per la corsa all’Europa dei viola.

Nessuna novità anche da Cataldi che non verrà convocato neanche per la sfida di lunedì nel capoluogo veneto e resterà a riposo per poi tornare a disposizione in occasione del penultimo turno di campionato in cui la Fiorentina ritroverà Vincenzo Italiano al Franchi.

Fonte: Radio Bruno