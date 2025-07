Con il Lione retrocesso, ora Tessmann vuole tornare in Italia. Ci provano Torino e Genoa

Tanner Tessmann potrebbe ritornare in Italia. L’americano è ora all’Olympique Lione, retrocesso in Ligue 2 per decisione della DNCG – la camera di verifica dei conti dei club francesi – ma vorrebbe giocare nuovamente in Serie A. Due anni fa era stato a un passo dall’Inter, poi rifiutato perché non voleva andare in prestito in una società minore. Ora, oltre al Pisa, ci sono stati dei sondaggi da parte di Torino e Genoa per capire quale sarà la sua situazione. Inutile dire che molto dipenderà dal futuro del club, ma la sua valutazione è fra gli 8 e i 10 milioni.

Dopo la retrocessione – e la contestazione della città a John Textor – l’imprenditrice americana Michele Kang è diventata il nuovo presidente. “Sono estremamente orgoglioso dei successi sportivi ottenuti dall’OL negli ultimi due anni – ha detto Textor nel momento di passare la mano- con il ritorno nelle competizioni europee dopo una lunga assenza. Ringrazio tutti i membri del club per la loro dedizione in questo periodo difficile. Michele è la scelta ideale per guidare l’OL nella prossima fase. Ho piena fiducia in lei”.

Invece la nuova numero uno annunciava la battaglia per rimanere in Ligue 1. “Entriamo in una fase cruciale. Ringrazio John per la sua visione e il suo impegno che hanno portato l’OL nella famiglia Eagle Football. Lavorerò a stretto contatto con Michael, il management e il consiglio di amministrazione per sostenere il club nel processo davanti alla DNCG e oltre”. Lo scrive TMW.