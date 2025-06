La Gazzetta dello Sport titola: “L’ex obiettivo viola Tessmann potrebbe tornare in Italia, su di lui il Pisa”

L’ex obiettivo viola dell’anno scorso Tessmann andato poi al Lione dopo una lunga trattativa che non è andata a buon fine per colpa delle commissioni chieste dai procuratori potrebbe tornare nel nostro campionato dopo la parentesi veneziana. Infatti, l’americano potrebbe rescindere il suo contratto con i francesi nel caso in cui la retrocessione nella seconda divisione transalpina venisse confermata. Su di lui si è mosso il neopromosso Pisa che lo vorrebbe portare alla corte di Gilardino per arricchire il centrocampo con un giocatore già inserito nel nostro calcio e con esperienza internazionale. Lo riporta la Gazzetta dello Sport