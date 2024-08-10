Di Francesco: "Tessmann? Non è convocato per il Brescia. Di lui se ne occuperà la società"

In conferenza stampa, il tecnico dei lagunari ha parlato della situazione di Tessmann, centrocampista accostato alla Fiorentina

L'allenatore del Venezia, Eusebio Di Francesco, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara valida per il primo turno di Coppa Italia, nella quale affronterà il Brescia. Queste le parole del tecnico dei lagunari sulla situazione legata a Tanner Tessmann, centrocampista accostato alla Fiorentina:

"Tessmann? Vi anticipo che non è convocato per il Brescia. Ho parlato con i ragazzi, non sono cose che mi competono e se ne occuperà la società. Busio? Lui fa parte del progetto al 100% a livello tecnico. Per quanto riguarda Tessmann, invece se ne occuperà la società"

Repubblica: “Tessmann-Fiorentina? La trattativa non è ancora saltata, ma la viola segue anche altri profili”

https://www.labaroviola.com/repubblica-tessmann-fiorentina-la-trattativa-non-e-ancora-saltata-ma-la-viola-segue-anche-altri-profili/263703/