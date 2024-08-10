Repubblica: "Tessmann-Fiorentina? La trattativa non è ancora saltata, ma la viola segue anche altri profili"

La Fiorentina continua a lavorare molto sul mercato visto l'imminente inizio del campionato. La trattativa per Tessmann ancora non è saltata

Lunedì, sarà il giorno di Amir Richardson, sarà sottoposto alle visite mediche, ma la Fiorentina non si fermerà qui, poiché il reparto di centrocampo non è ancora completo. Secondo quanto riportato dall'edizione fiorentina de La Repubblica, la trattativa per Tessmann rimane ancora aperta. Tuttavia, è vero anche che la Fiorentina sta monitorando altri giocatori per rinforzare ulteriormente il reparto, vista la necessità di ulteriori innesti.

Nazione: "Palladino convoca Amrabat, grande feeling tra i due"

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