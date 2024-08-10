Nazione svela: "Palladino convoca Amrabat per il Friburgo, grande feeling tra i due"

Decisione insolita del mister perché Amrabat è nella lista dei partenti

La sorpresa è arrivata con l'inclusione di Sofyan Amrabat nella lista dei convocati della Fiorentina per l'amichevole contro il Friburgo, nonostante abbia avuto solo una settimana di allenamento al Viola Park. Questa decisione è insolita, soprattutto perché Amrabat è al centro di voci di mercato e non si è ancora allenato completamente con la squadra. Si parla di grande feeling con il mister viola.L'amichevole si giocherà oggi in Germania in uno stadio tutto esaurito, con Palladino intenzionato a testare l'undici titolare che esordirà in campionato. Lo scrive La Nazione.