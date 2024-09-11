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Ds del Venezia: “Tessmann era molto più avanti con l’Inter che con la Fiorentina, noi volevamo cederlo”

Il direttore sportivo del Venezia Antonelli è intervenuto in conferenza stampa per commentare il mercato del Venezia, lo ha fatto parlando anche di Tessmann a lungo accostato alla Fiorentina. Queste l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 settembre 2024 13:26
Ds del Venezia: “Tessmann era molto più avanti con l’Inter che con la Fiorentina, noi volevamo cederlo” -
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Il direttore sportivo del Venezia Antonelli è intervenuto in conferenza stampa per commentare il mercato del Venezia, lo ha fatto parlando anche di Tessmann a lungo accostato alla Fiorentina. Queste le sue parole:

“Su Tessmann: sono contento anche per la società, c'era un po' di timore sul fatto che fosse in scadenza di contratto. E' vero che aveva espresso volontà di andare, al contempo è anche vero che non aveva mai detto che sarebbe andato via eventualmente alla scadenza del contratto".

Ambiva ad una società più grande?
"Sì. Avevamo chiuso subito con l'Inter...".

Anche con la Fiorentina?
"Con l'Inter era molto più avanti". Lo riporta Tuttomercatoweb

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